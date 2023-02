Verso le amministrative, a Ventimiglia bivio al centrodestra. Bertolucci (Lega): "Spero in una convergenza"

“Non si è risolto nulla. Siamo in attesa dell’espressione definitiva degli altri partiti della coalizione" - dichiara l'ex vicesindaco di Ventimiglia Simone Bertolucci (Lega) riferendosi al possibile candidato sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative.

Intanto il nome del candidato della Lega al tavolo del centrodestra resta quello dell’ex parlamentare Flavio Di Muro, ma il direttivo cittadino del Carroccio lunedì sera ha 'preso atto' della candidatura di Andrea Spinosi, ex presidente del Consiglio comunale nella scorsa amministrazione Scullino. “Siamo ancora fermi sul fatto che la Lega ovviamente al tavolo del centrodestra ha posto il nome di Flavio Di Muro, visto che c’è stata disponibilità da parte sua, e siamo fermi lì perché il centrodestra non si è ancora definitivamente espresso e quindi sono ancora in ambito valutativo. C’è stata poi l’ulteriore disponibilità di Spinosi, che noi, come direttivo, abbiamo incontrato lunedì sera e al quale abbiamo detto che prendevamo atto della sua disponibilità ringraziandolo” - fa sapere il segretario cittadino della Lega, Simone Bertolucci.

Questa sera è previsto un direttivo provinciale della Lega. “È chiaro che c’è da attendere un attimo un procedimento cronologico, a questo punto, perché sul tavolo del centrodestra per ora c’è il nome di Flavio. Poi nel caso ci sarà una convergenza o una divergenza, anche se mi auguro che ci sia convergenza al più presto, però tutte le possibilità sono da prendere in considerazione e allora, magari, ci potrebbe essere una valutazione anche su altri nominativi. Siamo quindi ancora un attimo fermi, stasera c’è il provinciale del nostro partito e presumo che si discuterà di nuovo su queste questioni” - dice il segretario cittadino del Carroccio.