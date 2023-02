Ventimiglia alle elezioni, per la Lega il candidato sindaco rimane Flavio Di Muro

“La segreteria provinciale ha scelto di seguire la via di Flavio Di Muro rimanendo perciò allineata a quello che si era detto nell’assemblea dei militanti e dei sostenitori fatta il 13 gennaio scorso" - fa sapere l'ex vicesindaco di Ventimiglia Simone Bertolucci (Lega) riferendosi alla decisione presa, in vista delle prossime elezioni amministrative, durante il direttivo provinciale della Lega riunitosi ieri sera - “La segreteria provinciale si è semplicemente allineata a ciò che era già stato definito. La proposta di candidatura nei confronti degli altri partiti di centrodestra rimane da parte della Lega Flavio Di Muro”.

Il nome del candidato della Lega al tavolo del centrodestra resta dunque quello dell’ex parlamentare Flavio Di Muro anche se il direttivo cittadino del Carroccio lunedì sera aveva 'preso atto' della candidatura di Andrea Spinosi, ex presidente del Consiglio comunale nella scorsa amministrazione Scullino. ”Per noi non c’è una querelle, se così si può definire. È stato deciso di rimanere fermi sulla proposta iniziale che è quella che anche gli altri partiti stanno già valutando. C’è solo un nome ora attendiamo con ansia che ci possa essere il vaglio definitivo” - aggiunge il segretario cittadino della Lega, Simone Bertolucci.