Elezioni a Ventimiglia, la Lega riparte da Di Muro ma Franco Ventrella (Forza Italia) frena: "Stiamo valutando"

La Lega riparte da Flavio Di Muro come candidato sindaco a Ventimiglia ma trova sulla sua strada dubbi da parte di Forza Italia. Il coordinatore cittadino Franco Ventrella ha, infatti, commentato così la presa di posizione del Carroccio: “Questa scelta per noi non è certo una novità. E' un nome che stiamo valutando. Trarremo le conclusioni insieme agli alleati di coalizione".

Il nome del candidato della Lega al tavolo del centrodestra resta dunque quello dell’ex parlamentare Flavio Di Muro. “Del nostro partito specifico non abbiamo nessuna candidatura da proporre" - sottolinea Ventrella - “Un candidato di bandiera non lo abbiamo, però ci sono altre figure che stiamo valutando e che vorremo porre per un eventuale confronto e trattativa”.

Il coordinatore di Fratelli d'Italia di Ventimiglia Bartolomeo Isnardi ha, invece, commentato: “Vedrò il direttivo stasera e poi vedremo”.