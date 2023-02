Sanremo: rassegna d’incontri culturali alla Mediateca della Pigna, apertura con il ricordo del musicofilo Gastone Lombardi

Piazza del Capitolo da oltre dieci anni è sede di diverse associazioni accumane dallo spirito di ricerca, conservazione di beni culturali, promozione della memoria di personalità della cultura, locali e non. Insieme alla più nota Biblioteca della Pigna, gli spazi del Palazzo del Capitolo ospitano da tempo una vera e propria “Mediateca” intitolata al compianto giornalista musicale Valerio Venturi, che fu tra i fondatori di questa realtà cittadina.

La Mediateca della Pigna “Valerio Venturi” raccoglie varie tipologie di documenti: vinili, cd, film in videocassetta e in dvd, ma anche archivi fotografici e una cospicua raccolta di spartiti d’epoca, sia stampati che manoscritti. Per valorizzare gli spazi e far conoscere queste collezioni, tuttora in via in catalogazione, si è pensato di organizzare una serie di incontri che avrà inizio sabato prossimo alle 16,30 con la presentazione di un “fondo” di libri e documenti vari recentemente donato dalla famiglia del Dottor Gastone Lombardi, medico, musicofilo e studioso di cultura locale (fondamentali i suoi libri sul “Liberty” a Sanremo).

Lombardi negli anni ’70 fu il primo Segretario del Club Tenco, collaborando strettamente con Amilcare Rambaldi e i primi fautori del Premio per la canzone d’autore, come risulta da molti “reperti” ora conservati nella Biblioteca-Mediateca. Per un affettuoso ricordo, nel giorno del suo primo compleanno che non può compiere, nella sala “Carlo Alberto” di piazza del Capitolo 12, verranno presentati questi materiali grazie agli interventi di Marco Innocenti, Freddy Colt e l’amico Filippo Ranalli, chitarrista accompagnatore di Gastone in molte sue performance. Interverranno anche le sorelle del medico, Maria e Aurora Lombardi.

A stretto giro, la rassegna degli “Incontri in Mediateca” proseguirà il successivo venerdì 10 (in piena settimana festivaliera) con la presentazione del nuovo numero della rivista “The Mellophonium”, diretta da Romano Lupi, appuntamento che vedrà la partecipazione del celebre critico Dario Salvatori e del cantautore Alessandro Bellati. Sono previsti per il mese di marzo ed aprile incontri dedicati a Lelio Luttazzi e al maestro Demo Bruzzone. L’ingresso agli eventi in Mediateca è libero, i posti sono limitati.