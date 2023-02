Imperia: l’alpinista imperiese Lorenzo Gariano incontra gli studenti dell’Istituto Comprensivo Nazario Sauro

Poco più di 250 ragazzi festanti ed emozionati, frequentanti le classi prime e seconde medie dell’Istituto Comprensivo Nazario Sauro, hanno accolto martedì pomeriggio alla palestra San Camillo di Imperia, l’alpinista imperiese Lorenzo Gariano. Il Tour di presentazione del libro ‘Un respiro oltre l’Everest’ scritto da Marino Muratore e Lorenzo Gariano continua a raccogliere consensi e acclamazioni tra i giovani studenti della nostra Provincia.



Attenti, composti e partecipativi, hanno ascoltato e interagito con domande e curiosità per tutta la durata dell’incontro. Il lavoro in classe eseguito dal corpo docente sulla ricerca e sulle emozioni che si provano quando si compiono esperienze di questo livello è stato evidente e funzionale. Questa avventura è stata possibile anche grazie alla tenacia del personale del Settore Educativo della DianaCoop Società Cooperativa imperiese - con sede in via Vieusseux 08 ad Imperia, che con sforzi immani riesce sempre ad essere sul pezzo soprattutto quando si parla di attività lungimiranti verso il prossimo; ma il grande tributo va all’Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi che con la distribuzione dell'otto per mille hanno finanziato il progetto ‘Beyond the fence - Oltre il recinto’ che comprendeva anche la scrittura del libro. Alla fine dell’incontro, un alunno ha indossato l’equipaggiamento usato durante la scalata del monte Everest. I moderatori, Alessio Tondo, Vincenzo Porrovecchio, Laura Formichi insieme all’autore dei disegni, il giovane artista locale Paolo Formichi, hanno ringraziato tutti i ragazzi presenti dandosi appuntamento in autunno quando Lorenzo andrà nuovamente in Nepal. Verrà eseguita in quella occasione, una video call tra gli studenti italiani e i ragazzini delle scuole nepalesi. Sarà sicuramente un momento emozionante e di avvicinamento tra le diverse culture, usanze e costumi.