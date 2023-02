Vandalizzata l’auto del sindaco di Bordighera, Ingenito: "Ringrazio tutti per la solidarietà"

“Desidero ringraziare tutti coloro che hanno espresso la solidarietà per quanto accaduto nei miei confronti venerdì scorso. In particolare ci tengo a ringraziare il prefetto Romeo, il questore Peritore, il colonnello dei carabinieri della direzione provinciale di Imperia Morganti, il maggiore Cappelluti, tutti i capigruppo e tutti coloro che all’interno del consiglio comunale hanno espresso solidarietà” - ha detto ieri sera il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito all’inizio del primo consiglio comunale del 2023 riferendosi a quanto accaduto venerdì scorso quando ignoti hanno forato tutte e quattro le gomme della sua auto che era parcheggiata in via Balbo.

“Questo dà un senso di appartenenza ad una comunità e fa ben presente quanto sia forte lo Stato a tutti i suoi livelli anche nei Comuni più piccoli” - aggiunge il primo cittadino.