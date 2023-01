Bordighera: vandalizzata la vettura del sindaco Ingenito, la solidarietà del candidato sindaco Massimiliano Bassi

“Qualsiasi sia la natura del gesto, è un atto vile che va contro i più semplici concetti di democrazia e di educazione civica. L’attacco ad un sindaco è un attacco a tutta la comunità. Esprimo per tanto la mia solidarietà al Sindaco Ingenito, certo che le forze dell’ordine opereranno al meglio per ricostruire l’accaduto e punire questo gesto incivile che condanno fermamente: un nemico della democrazia è un ostacolo per il confronto e per lo sviluppo della città”- Lo dice il candidato sindaco della città di Bordighera Massimiliano Bassi.