Sanremo: al Borea è ripartita l'attività ambulatoriale odontoiatrica per disabili

A partire dal 27 gennaio ha ripreso l'attività ambulatoriale odontoiatrica per pazienti con disabilità presso l'ospedale di Sanremo. Dopo lo stop per via della pandemia da Covid-19, il servizio ha effettuato già i primi interventi, i quali proseguiranno per altri pazienti che si trovano in una specifica lista di attesa.



"Sono pazienti molto delicati – ha detto il dott. Marco Giudice Direttore del Dipartimento Area Chirurgica e Direttore della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria di Asl1 – e l'attenzione è massima nei loro confronti. Ovviamente stiamo pianificando altre sedute e man mano convocheremo i pazienti".



Questa attività conta la collaborazione oltre che del personale sanitario di Asl1 composto dal dott. Marco Giudice come supervisore, dal dott. Marco Bonilauri e dalla coordinatrice infermieristica Luana di Costanzo, anche della sinergia con il dott. Nicola Laffi dell'ospedale “Gaslini” di Genova e del dott. Alberto Merlini dell'ospedale “Galliera”, i quali vengono ad esercitare e supportare nell'attività i colleghi sanremesi.



"E' il ritorno di un servizio importante – ha evidenziato il dott. Roberto Predonzani Direttore Socio Sanitario di Asl1 – l'unico in zona capace di effettuare interventi in anestesia generale e con specifiche procedure per la prevenzione e per la cura delle patologie odontoiatriche".