Bordighera: progetto pista ciclabile, Ingenito “Ottimista per integrazioni e modifiche”

“La pista ciclabile è una grande opportunità di sviluppo che Bordighera non può perdere, in maggior ragione se si considera che farà parte del percorso della Ciclovia Tirrenica che collegherà Roma a Ventimiglia - ha dichiarato il Sindaco Vittorio Ingenito - tengo inoltre a precisare che gli Uffici Comunali hanno fin da principio rispettato tutte le procedure nei tempi previsti, compresa la richiesta di nullaosta da parte del Ministero. Appare evidente che la previsione di un taglio delle araucarie per consentire il passaggio della pista ciclabile, taglio mai contemplato dal progetto neanche per la chioma ma prospettato ad arte da alcuni per affossare la realizzazione dell'infrastruttura, abbia condizionato l'opinione pubblica e messo in allarme anche il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Sono ottimista sul fatto che le integrazioni e modifiche proposte dai progettisti consentiranno al più presto di far riprendere la gara di affidamento lavori”.