Sanremo: i dipendenti comunali devono essere 'immediatamente riconoscibili', obbligatorio indossare il cartellino

Tutti 'schedati', immediatamente riconoscibili con nome, cognome e qualifica. Così ora devono apparire i dipendenti comunali di Sanremo, indossando il cartellino identificativo. Senza se e senza ma. Lo stabilisce una circolare interna firmata dalla dirigente del servizio risorse umane Monica Di Marco, segretario generale, e dall'assessore al personale Giuseppe Sbezzo Malfei.

Formalmente si tratta di un invito, ma di fatto suona come un ordine. Tanto è vero che, a Palazzo Bellevue, fin da subito è stato un fiorire di cartellini appuntati sulle giacche e sulle maglie o portati con un cordino. Ma alla prima versione, ora si è aggiunta quella definitiva, ricevuta da tutti tramite e-mail, da compilare, stampare e inserire nel porta-badge fornito. Si diversifica dalla precedente, piuttosto anonima, con una grafica più accattivante: banda azzurra in alto con lo stemma del Comune al centro. Niente foto, come già per i badge del passato, dimenticati però nei cassetti. Bastano la presenza ed i dati essenziali per rendersi riconoscibili agli occhi degli utenti che accedono agli uffici negli orari di apertura al pubblico.

La circolare precisa che il cartellino identificativo deve essere indossato "nel caso in cui non sia esposta sulla scrivania la targhetta di riconoscimento e ogni qualvolta il dipendente non operi in postazione fissa". Il richiamo è un articolo del Codice di comportamento che prescrive l'utilizzo della tessera in questione, e nel rispetto dei principi disposti dal GDPR-regolamento Ue n.2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e della privacy.

I dirigenti e gli incaricati di "elevata qualificazione" dei vari settori della macchina comunale sono invitati a vigilare affinché sia osservata la disposizione. Insomma, tutti devono rendersi riconoscibili nei confronti dei cittadini, secondo i principi di trasparenza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa dell'ente.