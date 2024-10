Elezioni regionali, Maria Spinosi: "Andate a votare e scegliete il cambiamento" (Foto e video)

"Gli imperiesi e tutti i liguri, il 27 e il 28 ottobre, hanno la possibilità di scegliere il cambiamento rappresentato dalle forze politiche e dalle forze civiche che si sono sempre opposte alle destre in questi lunghi nove anni". E' l'appello dell'avvocato ventimigliese Maria Spinosi, candidata alla carica di consigliere alle prossime elezioni regionali in Liguria, in programma il 27 e il 28 ottobre.

"Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, viene per la prima volta nel Ponente ligure, a Ventimiglia e poi a Sanremo" - sottolinea Spinosi che appoggia Andrea Orlando, candidato alla presidenza della Regione Liguria - "E' un grande segnale di ascolto straordinario e di vicinanza al popolo ponentino".

"Agli indecisi, agli arrabbiati, a quelli che pensano che il proprio voto non conti nulla, che tanto è uguale e che nulla cambierà, dico che bisogna prendere coraggio e andare a votare perché il cambiamento si può e si deve fare" - afferma Spinosi.