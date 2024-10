Cambiare rotta per una Liguria differente, Maria Spinosi candidata consigliere alle elezioni regionali (Foto e video)

Cambiare rotta per un Liguria differente. L'avvocato ventimigliese Maria Spinosi si candida alla carica di consigliere alle prossime elezioni regionali in Liguria, in programma il 27 e il 28 ottobre.

Povertà, abbandono scolastico, sanità e infrastrutture sono solo alcuni dei temi al centro del programma di Maria Spinosi che appoggia Andrea Orlando, candidato alla presidenza della regione. "In questo preciso momento storico dobbiamo prenderci le responsabilità di dire 'basta!' alla discesa libera della nostra provincia verso la povertà assoluta" - dice Spinosi - "La provincia di Imperia è all'ottantunesimo posto su centosette provincie italiane per la scarsità della qualità della vita. In alcuni settori è addirittura la peggiore, non solo del Nord Italia ma dell'intera nazione. Dobbiamo intervenire urgentemente a sostegno delle persone fragili, deboli, anziani, giovani che vivono il disagio sempre più crescente. Come Movimento 5 Stelle proponiamo di inserire un reddito di solidarietà regionale e di sostenere l'inserimento dei giovani nel mondo lavorativo".

"La sanità deve rimanere pubblica perché tutti devono avere il diritto di curarsi" - sottolinea Maria Spinosi - " La nostra provincia ha bisogno di infrastrutture, che negli ultimi nove anni non sono state realizzate né tantomeno iniziate, come il raddoppio ferroviario, l'Aurelia Bis, l'apertura del Colle di Tenda, la manutenzione delle strade dell'interno, il Parco Roja che noi proponiamo venga adibito a polo tecnologico e di ricerca e la reindustrializzazione delle aree dismesse a Imperia".