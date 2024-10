Isolabona, i primi quattro mesi dell'amministrazione targata Lombardi: ecco il bilancio e le strategie future

L'amministrazione comunale di Isolabona, con in testa il sindaco Andrea Lombardi, traccia un bilancio dei primi quattro mesi di attività.

"Sono i primi mesi di lavoro che dettano il ritmo di una Amministrazione, spiega, quella capitanata da Andrea Lombardi, neo Sindaco di Isolabona, è sicuramente una squadra che ha ingranato una marcia veloce. Al suo interno elementi giovani e alcuni alla prima esperienza politico/amministrativa, che si stanno dimostrando elementi preziosi e molto attivi. Isolabona ha bisogno di ritrovare la propria identità e dare un segnale forte alla popolazione di una Amministrazione presente e attiva",

"Alcuni segnali importanti sono stati dati riguardo alla sicurezza, prosegue l'amministrazione, è stato infatti finalizzato l’utilizzo delle telecamere posizionate dalla precedente amministrazione che però risultavano essere inutilizzabili al fine del loro scopo. Si stanno realizzando i lavori nel parcheggio alto del campo sportivo Renato Noarocon la messa in sicurezza delle ringhiere e del muro di sostegno. A breve verrà modificato il sistema e la modalità di conferimento dei rifiuti con il posizionamento di altre eco-isole e la rimozione dei bidoni aperti, modalità che coinvolgerà sia le utenze private che commerciali. La nuova cartellonistica sulla viabilità e la sosta nella zona denominata “buteghin” sarà presto posizionata. L’arrivo di un vigile è una realtà, prenderà servizio a novembre, grazie a una convenzione firmata con il comune di Pigna".

"Nell’ottica di garantire una maggiore sicurezza per i fruitori delle strade interpoderali del nostro comune, spiegano, e di tutela del territorio, è stata presentata una domanda di richiesta contributo come comune capo fila sul PSR MIS 7.2 'Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali'. La misura è indirizzata per interventi su alcune strade secondarie ma non per questo meno importanti visto che raggiungono molte case private e servono agli agricoltori per raggiungere le loro aziende. È stata finanziata un’opera pubblica per mettere in sicurezza 'Porta Nord',la porta che dal parcheggio conduce in piazza Martiri, per la canalizzazione delle acque piovane. Un altro obiettivo dell’amministrazione è coordinare la creazione di una pro-loco che possa gestire le manifestazioni e altre attività di carattere collettivo. Altri piccoli interventi sono stati eseguiti per mettere in sicurezza il territorio.

"Per il futuro si stanno analizzando molti altri progetti, conclude il Comune. È questo un obiettivo ambizioso, la volontà c’è e si cercherà di superare tutte le difficoltà, infatti, la capacità di individuare tempestivamente bandi e risorse, la suddivisione dei compiti in base alle competenze e la coordinazione di tutto lo staff, darà a questa amministrazione la forza di riuscire nel compito assegnatole dagli elettori".