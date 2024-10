Elezioni Regionali: Alberto Alberti "Vogliamo costruire una regione orientata al futuro e allo sviluppo"

“La Liguria del domani che vogliamo costruire è una regione orientata al futuro, allo sviluppo, un territorio capace di fornire garanzie a tutti i suoi cittadini, in particolare alle fasce più fragili della popolazione, senza mai dimenticare nessuno”. Interviene così l’imprenditore Alberto Alberti, candidato al consiglio regionale con la lista Vince Liguria – Bucci Presidente, a pochi giorni dal termine della campagna elettorale.

Domenica e lunedì prossimi elettori liguri saranno chiamati alle urne, un momento che non spaventa Alberti: “Credo di essere conosciuto dai cittadini come una persona dagli atteggiamenti coerenti, che se dice una cosa poi la fa. Per questo motivo ho deciso di scendere in campo al fianco di Marco Bucci che, in veste di sindaco di Genova, ha più volte dimostrato di essere per il fare e credo che insieme potremo realizzare il nostro sogno: far ottenere alla Liguria il primato per qualità della vita in tutto il Mediterraneo”. Una campagna elettorale che ha toccato tanti temi, dalla sanità al lavoro, dalle infrastrutture alla sicurezza, senza mai dimenticare le nuove generazioni: “Il nostro obiettivo è quello di riuscire a valorizzare i nostri giovani e le nostre risorse. Da ex presidente di Confindustria Imperia sono molto orgoglioso della recente inaugurazione del Polo Digitale Imperiaware, ambizioso progetto simbolo della direzione che intendiamo intraprendere nel prossimo futuro fatto di ricerca e sperimentazione”.

Altro punto sul quale Alberti è pronto più che mai a lavorare è il Green Deal: «Sarà diverso rispetto a quello proposto dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen – spiega Alberti - . Abbiamo ideato una strategia regionale per lo sviluppo sostenibile che punta a energie rinnovabili, bonifiche, manutenzione delle reti idriche, desalinizzazione e depurazione delle acque, interventi di difesa costiera, realizzazione di vasche di accumulo e sensibilizzazione su temi come ecologia e tutela dell’ambiente. Sarà fondamentale lavorare per dare vita a una piccola economia circolare ligure, mirando alla riduzione degli sprechi e all’ottimizzazione, alla promozione, al recupero e al riuso delle risorse”.

Tra i desideri del Ceo dell’azienda Latte Alberti c’è quello di dare vita ad una sinergia a livello regionale tra le filiere produttive, i cittadini, il turismo e gli operatori culturali: “La Liguria ha uno sconfinato potenziale turistico che dobbiamo far conoscere sempre più creando un brand che ne promuova le bellezze culturali, alimentari e naturali, sviluppando un turismo sostenibile tutto l’anno e realizzando piani di marketing che guidino gli sforzi del territorio”.