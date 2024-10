Erica Martini candidata al Consiglio regionale per Indipendenza: "Siamo l'alternativa al centrodestra e al centrosinistra" (Video)

Erica Martini, già candidata a sindaco di Sanremo, si ripresenta sulla scena politica con una candidatura al Consiglio Regionale della Liguria, in vista delle elezioni del 27 e 28 ottobre. Tra i temi principali della sua campagna elettorale emerge la sanità, un settore che definisce "disastroso" e che considera prioritario per il benessere dei cittadini, ma anche il miglioramento delle infrastrutture, una problematica che affligge la Liguria da decenni.

Dopo la candidatura a sindaco di Sanremo, Erica Martini si ripropone in chiave regionale: perché ha deciso di candidarsi per la carica di consigliera regionale? "Perché, come già affermato nella mia candidatura, credo ancora fermamente che Indipendenza possa essere la perfetta alternativa al centrodestra e al centrosinistra, due poli che governano da decenni in maniera fallimentare. In particolare, questo centrodestra conclude il mandato con uno scandalo enorme e un patteggiamento che considero ancor più vergognoso dello scandalo stesso. Ritengo, quindi, che sia necessaria un’alternativa per evitare che i liguri si ritrovino di fronte alle stesse persone e alle stesse promesse disattese. Anche perché il candidato del centrodestra rappresenta, di fatto, una continuazione del governo Toti."

Chi la segue ha già notato che la sanità è uno degli argomenti principali della sua campagna elettorale. Può parlarci del suo impegno su questo tema? "La sanità è un tema fondamentale per me, come sapete, è una battaglia che sto già portando avanti. Negli ultimi decenni, la gestione della sanità è stata disastrosa, e non mi riferisco solo all’ultimo governo. La sanità è un diritto del cittadino, e non può essere trattata così. Noi abbiamo presentato diverse proposte e stiamo lottando anche a livello nazionale, visto che sono la responsabile del Dipartimento nazionale per il diritto alla salute del cittadino del movimento Indipendenza. L’80% dei fondi regionali dovrebbe essere destinato alla sanità, ma ci ritroviamo con un buco di bilancio di 232 milioni e con servizi carenti. Se almeno questi fondi fossero stati utilizzati per creare servizi efficienti, si potrebbe accettare. Ma così non va bene: bisogna assolutamente risolvere questo disastro che si perpetua da anni."

Lei è candidata sia nella provincia di Genova che in quella di Imperia. Parliamo della nostra provincia: il problema delle infrastrutture è particolarmente grave qui. Quali sono le sue proposte? "Come ben sapete, mi sono già battuta e continuo a battermi per i trasporti. L'ho fatto per la nostra RT, per evitare lo smantellamento della filovia, un'infrastruttura che molti stanno cercando di ricostruire altrove. Combattiamo anche per le nostre autostrade, molte delle quali non sono a norma. Le gallerie non ricevono la manutenzione necessaria. Poi c'è l'Aurelia, che diventa un imbuto e impedisce la circolazione. La nostra Liguria, questa splendida striscia di terra tra il mare e le montagne, è isolata a causa di questi problemi. Non possiamo pensare di realizzare grandi opere se prima non risolviamo i problemi che impediscono alle persone di raggiungere la nostra regione facilmente."

A proposito di infrastrutture, la provincia di Imperia, e in particolare Sanremo, attende da tempo l’uscita a Pian di Poma, così come la Sanremo-Ventimiglia. I tempi, però, sembrano molto lunghi: "Sì, il progetto c’è e sicuramente verrà completato, ma i tempi sono davvero biblici. Se riuscissimo almeno a realizzare l'uscita su San Martino per chi viene dal Ponente, sarebbe già un grande passo avanti. E spero che ciò avvenga in tempi ragionevolmente brevi."