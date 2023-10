Maltempo: 70 millimetri di pioggia a Verdeggia, ma il grosso della perturbazione deve ancora arrivare

Con l’avvio dello stato di allerta ‘giallo’ dalla mezzanotte, le prime precipitazioni vere sulla nostra provincia sono iniziate poco dopo le 5. Un primo fronte della perturbazione è transitato sull’estremo ponente ed ha colpito soprattutto la fascia costiera nella zona di Sanremo ma anche l’entroterra. Uno nuovo si insedierà tra le 7 e le 9, con precipitazioni che andranno avanti fino alle 16 circa.

Le precipitazioni

Al momento (ore 7.30) il picco spetta a Verdeggia, frazione di Triora, con 67 millimetri, seguita da Pigna (colle Belenda) con 49 e una ‘cumulata di 28 mm dalle 6 alle 7) e Borgomaro con 48 (anche in questo caso una ‘cumulata’ di 33) e Apricale con 45: Quindi troviamo: Pigna 39, Airole 32, Col di Nava 31, Pornassio 29, Sanremo 25, Imperia 24, Ceriana e Montalto 20, Pontedassio 19, Dolcedo 17, Cipressa 16, Castelvittorio 11, Bajardo 10, Ventimiglia 9.

Fiumi e torrenti

I fiumi e i torrenti al momento non destano preoccupazioni. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, è a quota 0,90 (ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero è a -0,27 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Anche il torrente Argentina è cresciuto a Montalto a 1,35 (livelli di allerta a 5 e 7) ed in località Merelli a 0,93 (livelli di 3, giallo, e 4,5, rosso). Anche il torrente Armea, a Sanremo, è a quota 0,13 mentre alle 6.30 era a 0,43 (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia, a Isolabona è a 0,73 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) e a Dolceacqua 0,58 (giallo a 4 e rosso a 5). Infine il Roya: ad Airole a 1,99 (giallo 3,9 e rosso a 5) mentre a Ventimiglia è a -0,04 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Vento

Il vento non crea problemi anche se è previsto in crescita nelle prossime ore.

Previsioni

Come detto, il secondo fronte (quello più grosso) della perturbazione si insedierà sulla nostra provincia dalle 7 e, tra alti e bassi di intensità, porterà pioggia per tutta la mattinata e la prima parte del pomeriggio.

L'allerta

Per quanto riguarda l'imperiese l'allerta andrà avanti fino alle 14, sia per i bacini piccoli che medi. Attenzione al vento forte e alle mareggiate. Nelle altre zone è così modulata. In Zona B (Levante savonese e Genova): allerta arancione fino alle 8 e, quindi, gialla fino alle 15. In Zona C (Tigullio e spezzino), per i bacini piccoli e medi allerta arancione fino alle 13. I medi permarranno in arancione fino alle 18 e successivamente passeranno in gialla fino a mezzanotte. Nei bacini grandi allerta arancione fino alle 18, poi gialla fino a mezzanotte. In Zona D (entroterra savonese e parte di quello genovese), nei bacini piccoli e medi, allerta gialla fino alle 15. Infine in Zona E (parte di entroterra genovese e del Tigullio), nei bacini piccoli e medi allerta arancione fino alle 13, poi gialla fino alle 15 nei piccoli e fino alle 18 nei medi. Nei bacini grandi allerta gialla fino alle 18.

Sotto le previsioni nel dettaglio

OGGI: la perturbazione che attraversa la Liguria è accompagnata da piogge, rovesci e forti temporali con possibili fenomeni organizzati e localmente persistenti su BCDE. Le precipitazioni saranno di intensità fino a forte su CE con cumulate a fine evento elevate su BCE, significative su AD; attenuazione dei fenomeni da Ponente nel pomeriggio. Venti forti meridionali 50- 60km/h su C.

DOMANI: moto ondoso in aumento con mare localmente agitato su A la sera e mareggiate di Libeccio sulle coste di BC. Venti in aumento fino a 50-60 km/h da Sud-Ovest sui capi esposti di A e localmente sui crinali di C.