Incidente a Bordighera, frana a Nizza e divieto ai mezzi pesanti: traffico in tilt sulla A10 con km e km di code (Foto)

Incidente stradale, questa mattina poco prima delle 9.30, sull’autostrada dei fiori al chilometro 143 tra Sanremo Ovest e Bordighera, in direzione Francia.

Secondo una prima ricostruzione, due auto ed un camion si sono scontrati in un mini tamponamento, mentre erano in coda, nell’incolonnamento generato dalla frana a Nizza. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale insieme agli operai della A10, il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Bordighera.

Fortunatamente si è registrato un solo ferito lieve, trasportato in codice giallo all’ospedale di Sanremo. Agli 8 km di coda tra Bordighera e Ventimiglia, a causa delle condizioni meteo e della frana in Francia, si sono aggiunti i 3 km tra Sanremo e Bordighera. Il traffico sulla A10, in questo momento, è praticamente in tilt ma i tecnici dell’autofiori confidano di liberare la zona dell’incidente a breve.

Ma, vista la situazione a Nizza e il divieto ai mezzi pesanti in Francia, anche l’autoporto e la città di Ventimiglia vengono congestionati dai mezzi impossibilitati a proseguire.