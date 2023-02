Imperia: Erasmus in Spagna per i ragazzi del liceo 'Vieusseux' (foto)

Un nuovo rendez-vous per gli studenti del liceo 'Vieusseux' nel percorso internazionale di relazioni Erasmus+. Un nuovo appuntamento con le scuole d’Europa, in questo caso Maluenda-Calatayud, città situata tra Saragozza e Madrid, dove ragazzi provenienti da cinque Paesi europei si incontrano in questi giorni, accompagnati dai loro docenti, per condividere conoscenze, esperienze, linguaggi, speranze.

In queste terse, fredde giornate di Aragona, il gruppo di otto alunne e due insegnanti del liceo presenta nei workshop i lavori preparati, esplora ricchezze paesaggistiche e artistiche, impara a viaggiare e a relazionarsi in inglese, conoscere realtà scolastiche estere, riflette sulla tematica riassunta nel titolo del progetto: ‘Volunteers for hope’. Il prossimo, penultimo incontro di questo progetto avrà luogo a maggio a Imperia, quando il Liceo avrà il piacere di ospitare per una settimana le scuole partner presso la sede di Porto Maurizio.