Dal Palafiori al Casinò il 73° Festival di Sanremo esce dall’Ariston per colorare la città di eventi e musica (Video)

Le limitazioni sono ormai un lontano ricordo, come lo sono gli ingressi contingentati, le mascherine, la platea dell’Ariston deserta, le tende per i tamponi, le strade vuote mentre in teatro lo spettacolo prende forma.

Sanremo sta per vivere una 73ª edizione del Festival pronta a fare nuovamente la storia della kermesse. La collaborazione tra Rai e Comune ha dato ottimi frutti, le piazze e le strade saranno invase dalla musica e dai protagonisti che abbracceranno i pubblico abbattendo così i muri virtuali dell’Ariston. Atteso un ‘tutto esaurito’ come non si vedeva da tempo.

Palafiori con FantaSanremo, sala stampa ‘Lucio Dalla’ e Casa Sanremo, piazza Colombo con il palco, i concerti e gli appuntamenti pomeridiani, l’Ariston con il green carpet e gli approfondimenti Rai, piazza Borea d’Olmo con i ‘glass box’ di Rai2 e Radio2, la zona del Casinò con il villaggio delle Radio e il forte di Santa Tecla con la mostra dedicata a Raffaella Carrà e la zona lounge per i protagonisti. Queste alcune delle location che porteranno il 73° Festival di Sanremo tra la gente, concetto cardine del progetto “Tra palco e città” iniziato nel 2020 e poi bruscamente interrotto per due anni.

L’assessore al Turismo del Comune di Sanremo Giuseppe Faraldi ha le idee chiare in merito allo spettacolo che residenti, turisti e appassionati vivranno: “Per una settimana Sanremo sarà capitale d’Italia”.