Festival di Sanremo 2023: oggi in città il 'ciclone' Elodie, per i fan è sempre caccia a selfie e autografi (Foto)

Anche oggi molti i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo rincorsi costantemente dai fans. In particolare Elodie che, all’ora di pranzo e prima di ‘fuggire’ all’Ariston per le prove, non ha disdegnato un buon piatto di pesce al ristorante ‘La Pignese’.

Appena avvistata dai cacciatori di selfie e autografi, questi si sono piazzati all’esterno del ristorante per ammirarla e seguirla per poter avere una foto con lei o una firma. Con la bellissima cantante siciliana oggi si sono svolte le prove di Sangiovanni mentre in città è caccia anche ad Eros Ramazzotti.

(Foto di Tonino Bonomo)