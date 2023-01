Sanremo: problemi di parcheggio nella settimana del Festival, il Comune 'apre' corso Trento Trieste passeggiata Salvo D'Acquisto

In città si respira aria di Festival già da diversi giorni e, mentre in piazza Colombo prosegue incessante il lavoro di allestimento del palco e delle altre strutture per la settimana che sarà dedicata alla kermesse canora matuziana, il comune corre ai ripari per i problemi di parcheggio che si potranno registrare.

Pur mantenendo tutti gli stalli esistenti, tra lungomare Calvino e i due parcheggi coperti di giardini Medaglie d’Oro e del Palafiori, la rimozione di alcune zone come corso Orazio Raimondo e il consueto aumento della richiesta di posti per far stazionare le auto, è stato deciso di integrare quelli disponibili con due zone sul mare. Contestualmente è stato aggiunto un ulteriore divieto a quelli già emessi nei giorni scorsi. Sarà infatti vietato il parcheggio, in corso Cavallotti di fronte a Villa Nobel, con la rimozione forzata dalle 8,30 del 3 alle 24 del 12 febbraio.

Una viene spesso utilizzata come parcheggio (a volte anche in modo abusivo) e riguarda la pista ciclabile che si trova in corso Trento Trieste, tra la zona dello Yacht Club e il Morgana. Sarà possibile parcheggiare dalle 8 del 4 febbraio alle 24 del 12. Il parcheggio sarà gratuito.

Situazione analoga sul lungomare Salvo d’Acquisto, dai sanremesi conosciuto come la ‘Passeggiata a mare’ che si trova a ridosso di Portosole. Anche in questo caso il parcheggio sarà gratis, dalle 8 del 4 alle 24 del 12 febbraio. In questo caso è prevista la disciplina del transito, visto che le auto dovranno essere sistemate a ‘spina di pesce’. Per entrare e uscire verrà instaurato un senso unico alternato con la velocità massima di 10 km all’ora.

Due parcheggi che potranno dare respiro agli automobilisti, sia residenti che turisti oltre che agli addetti ai lavori. Una settimana, quella del Festival, che si preannuncia ricca di presenze per Sanremo e, quindi, con la necessità di garantire il maggior numero di luoghi dove poter lasciare le auto anche se, ovviamente, il consiglio è quello di utilizzarle il meno possibile.

(Nelle foto di Stefano Michero i 'lavori in corso' per la preparazione del Festival in città)