Festivalstory: più di 120 richieste di partecipazione per 40 esibizioni, domenica gli ultimi provini al Mamely Risto-pub

Grande successo per il nuovo format, organizzato dall'associzione ‘Viva Armea’ come evento collaterale al Festival di Sanremo.

Il ‘Festival Story’ è una rassegna canora che sarà trasmessa in diretta televisiva in streaming su ‘Alma Star Tv’. Si svolgerà martedì 7 e mercoledì 8 febbraio, dalle 18 alle 21, al Mamely Risto-pub di via Gioberti a Sanremo.

Soddisfazione per la direzione artistica di Alex Penna, soprattutto per la scelta dei cantanti che si dovranno esibire interpretando un brano del Festival di Sanremo, presentato da una narratore che racconterà aneddoti e curiosità sul brano stesso e sul cantante originale. Lo scopo del format è quello di raccontare con canzoni e narrazioni la storia del Festival dal punto di vista dei sanremesi appassionati, che conoscono aneddoti, curiosità, miti e leggende del ‘dietro le quinte festivaliero’, condividendo ricordi anche vissuti dal vivo.

Domani al ‘Bahama Star’ di Valle Armea o domenica al ‘Mamely risto-pub’, si svolgeranno gli ultimi provini per scegliere i cantanti che vivranno questa grande emozione. Verranno affiancati dal presentatore Agostino Orsino che, anche lui insieme al narratore, farà vivere un viaggio nel passato della kermesse sanremese famosa in tutto il mondo. Da oggi è possibile seguire sulle pagine Facebook e You Tube di ‘Alma star Tv’ l'avvicendamento al Festival story, con aggiornamenti foto, video e novità sul festival e gli eventi collaterali.

Ospite dell'evento Luca Rolando parrucchiere che si esibirà nel ‘Combined Hair Fashion Show’, in collaborazione con ‘Onda Shick’ di Veronica Laino, nel quale si cimenteranno ad acconciare modelle a tempo di musica. Importanti le collaborazioni: Luca Rolando Parrucchere, Onda Shick, Miky Events, UnderTech, Albergo Florida e Tutto su misura, che hanno reso possibile l'evento. Senza dimenticare: Elisabetta Musante, Mauro Frassinetti (foto maker) e Alessandro Torrini alla regia tv.