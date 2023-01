Bordighera celebra il Giorno della Memoria, mazzo di fiori alla targa di Baia Bagnabraghe (Foto e video)

Bordighera ha celebrato la ricorrenza del Giorno della Memoria, questa mattina, deponendo due mazzi di fiori presso la targa di Baia Bagnabraghe in via Madonna della Ruota.

Un’iniziativa per onorare la memoria dei cittadini ebrei in fuga dalle persecuzioni razziali. “Ricordiamo e commemoriamo le vittime della ‘Shoah’ - ha detto il sindaco Vittorio Ingenito - e onoriamo il coraggio e la nobiltà di chi aiutò tante persone a scappare dalla deportazione e dalle barbarie. Dobbiamo sempre ricordare e portare nella memoria di ogni giorno questa terribile tragedia. Ringrazio l’Anpi e tutti quelli che, ogni giorno, riescono a trasmettere la storia alle nuove generazioni”.

“Per noi è molto importante che il sindaco sia qui – ha detto il presidente dell'Anpi di Bordighera, Giorgio Loreti – ma non avevamo dubbi, perché il dramma subito da tante persone che hanno abbandonato tutto per salvarsi venga ricordato, immedesimandosi in questa terribile tragedia, che ha cambiato il modo di considerare l’uomo in genere. Abbiamo perso l’innocenza con la ‘Shoah’ ma, se per un attimo entriamo nel singolo dramma vissuto da ogni persona, sono convinto che tutta la città di Bordighera sia con noi per questa commemorazione. Nella città delle palme in tanti, nella notte, i pescatori mettevano a disposizione le loro barche per portare chi scappava in Francia, via mare”.

Lunedì prossimo, invece, nella città delle palme verranno organizzate due cerimonie in collaborazione con ANED e A.N.P.I. Alle 15, presso la scuola primaria Gianni Rodari, alla presenza di una rappresentanza degli alunni, saranno inaugurati l’Albero della Memoria e la targa in ricordo dei cittadini di Bordighera deportati ed uccisi nei campi di concentramento nazisti. Alle 16.15, invece, presso l’ex chiesa Anglicana, l’onorevole Emanuele Fiano presenterà il libro “Il Profumo di mio Padre – L’eredità di un figlio della Shoah”. Interverranno il sindaco Vittorio Ingenito, il presidente della sezione ANED di Savona e Imperia Simone Falco e il presidente della sezione A.N.P.I di Bordighera Giorgio Loreti.