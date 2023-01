Sanremo: mentre la città sa sempre più di Festival, Anna Oxa finisce nel mirino della Polizia Municipale (foto)

Sanremo è già in pieno clima Festival. Ogni giorno la sfilata di volti noti tra Ariston, hotel e ristoranti si arricchisce di protagonisti arrivati in città per le ultime prove e per prendere le misure con la logistica della settimana più importante dell’anno nel panorama musicale e televisivo nazionale.



Se Amadeus e Gianni Morandi sono ormai habitué della zona, per il Cugini di Campagna è una prima volta nella Città dei Fiori. Esordio anche per Rosa Chemical, mentre per Modà e Tananai si tratta di un ritorno.



Il ritorno di Anna Oxa, invece, è stato accompagnato da un inconveniente che non è passato inosservato all’obiettivo del nostro Tonino Bonomo. L’auto che l’ha accompagnata all’Ariston per le prove è finita poi nel mirino della Polizia Municipale in via Nino Bixio con l’immancabile (e giusta) multa per un’irregolarità nel posteggio sulle strisce blu a pagamento. Porta punti al FantaSanremo?

Fotogallery by Tonino Bonomo