Sanremo: venerdì prossimo, cerimonia in ricordo degli IMI sanremeresi dei caduti di Cefalonia

Per la Giornata della Memoria in ricordo delle vittime dei campi di concentramento della seconda guerra mondiale, venerdì prossimo alle 9.30 è in programma a Sanremo la consueta cerimonia presso la Lapide in ricordo degli IMI sanremeresi (internati militari italiani) e il Monumento ai caduti di Cefalonia, siti nei giardini di Corso Mombello, alla presenza delle autorità comunali, combattenti e forze dell'ordine.