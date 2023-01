Sanremo: partecipare come pubblico a Domenica In, richieste solo online e click day il 30 gennaio

Per partecipare come pubblico alla puntata di Domenica In che sarà trasmessa su Rai 1, il 12 febbraio, da Sanremo, si potrà fare richiesta solo online, il 30 gennaio dalle 9 alle 13.

"Il modulo può essere compilato solo ed esclusivamente sul sito web del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it) alla voce “Vivere Sanremo” – “Biglietti Domenica In”. E’ necessario inserire: nome, cognome, luogo, data di nascita, telefono cellulare e indirizzo email. Si precisa che verrà presa in considerazione una sola richiesta per 2 nominativi" - spiegano dal Comune.

"Per questioni di sicurezza, ad ogni biglietto dovrà essere associato il nominativo dell’usufruitore dello stesso. Pertanto i biglietti saranno strettamente personali - ricordano - Successivamente, solo in caso di assegnazione, il richiedente verrà contattato o telefonicamente o riceverà la comunicazione via email. Non sarà effettuata nessun’altra comunicazione personale. Sarà possibile ritirare i biglietti esclusivamente all’URP (Palafiori, corso Garibaldi, 1) dall’ 8 al 9 febbraio (orario 9 – 13; 14-17) da parte degli assegnatari muniti di documento di identità".