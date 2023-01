Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023: svelati gli ospiti

A Sanremo sono stati ultimati i preparativi per l’avvio della seconda edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023. La manifestazione musicale si terrà nel pomeriggio, dalle 15 alle 19.30, nei giorni 9, 10 e 11 febbraio 2023, nello storico Teatro del palazzo dell’Antico Ospedale della Carità di Sanremo, in via Corradi.

Il Festival, organizzato dal cantautore e direttore artistico Fabrizio Venturi, che dopo il successo mediatico nazionale del 2022, per la sua seconda edizione ha ottenuto i patrocini della Regione Liguria e della Provincia di Imperia.

Il Festival si prefigge l’intento di diffondere e di far conoscere anche in Italia la canzone di ispirazione cristiana o Christian music, genere che canta il rendimento di grazie a Dio e la gioia della fede. "Sant’Agostino scriveva che chi canta prega due volte e, convinti che il canto sia una preghiera di elevato vigore, ci prefiggiamo come obiettivo primario di innalzare una preghiera universale mediante il nostro Festival" - ha affermato Fabrizio Venturi, che ha aggiunto: "L'attuale edizione sarà all’insegna dell’amore, unico sentimento che può salvare l’essere umano dall’oblio in cui è caduto. Infatti, daremo ampio spazio ai temi che abbiamo configurato con gli slogan 'basta con la violenza sulle donne e la violenza in ogni sua forma', 'basta con le guerre sanguinarie che distruggono il diritto sacrosanto dei bambini di godere un futuro di pace e di serenità' , 'basta con tutto ciò che rinnega gli insegnamenti del Vangelo': sono temi che veicolano anche un messaggio che intende essere penetrante, un grido di speranza e una preghiera fervida".

Sul palco, a condurre il Festival, insieme al suo direttore artistico, vi sarà la brava e bella attrice protagonista di "Centovetrine", Daniela Fazzolari e il Dj di Radio 105 Mitch.

"Per l'attuale edizione ho deciso di avere molti ospiti e super ospiti della Christian music internazionale. Ci stiamo preparando per attraversare l’oceano, per portare il Festival anche in America. Potrebbe avvenire anche a partire da questa edizione. A breve, vi comunicherò dove e come" - fa sapere il direttore artistico.

Gli ospiti che saliranno sul palco della seconda edizione del Sanremo Christian Music Festival 2023 sono Noel Robinson, Aleandro Baldi, il Mago Heldin, Jnr Robinson, Mariana Altamira, Luigi Corrias, Abba the best, Don Pasqualino Di Dio, Arianna Fracasso, Simone Ferro, Padre Luca Arzenton con Shout Koinonia,la Senatrice Cinzia Leone.

Noel Robinson è uno tra gli artisti della Christian music più famosi del mondo, che ha migliaia di fan che lo seguono. Si contraddistingue per la sua particolarità vocale e il suo stile unico di suonare la chitarra. I suoi successi sono anche trattati nel libro “British Black Gospel” di Steve Alexander Smith.

Aleandro Baldi ha partecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo, di cui per due volte è stato vincitore, è famoso a livello mondiale ed è stato scoperto da Giancarlo Bigazzi , il quale è produttore e autore italiano e firma dei più grandi successi mondiali cantati da Umberto Tozzi, Marco Masini, Enrico Ruggeri, Pupo, Raf, Alessandro Canino, Paolo Vallesi, Francesco Guccini, Mia Martini, Andrea Bocelli e molti altri. Mago Heldin, è un prestigiatore ed illusionista, il quale, con il suo Magic Show (The art of illusion) ha girato l’intera Europa, su navi da Crociera, nei teatri, nei casinò e nelle tv. Il suo debutto è legato a Raffaella Carrà in "Carramba che sorpresa". E' definito il "Mago del Papa" per essersi esibito più volte davanti a Papa Francesco.

Jnr Robinson, cantante gospel britannico di fama internazionale, vive in Danimarca, è uno tra i più acclamati artisti gospel del Regno Unito, vincitore del Gospel Award come "miglior cantante dell’anno” con il Black Soul Gospel Choir.

Mariana Altamira è una soprano italo-argentina, pianista, concertista e cantante lirica professionista, molto conosciuta in Argentina, Francia, Stati Uniti e anche in Italia. Si esibirà insieme a Luigi Corrias di Tarquinia, considerato uno dei tenori più promettenti dello scenario lirico mondiale, il quale ha cantato nei teatri italiani più prestigiosi e in diverse tournée in Francia, Germania e Spagna.

Abba the best è la più famosa cover band italiana del famoso gruppo scandinavo degli ABBA, che interpreta in modo magistrale le loro canzoni. Hanno dato vita al progetto denominato AMAMI, contro la violenza sulle donne e la violenza di genere, patrocinato da ARGOS Forze di Polizia. Don Pasqualino Di Dio è Vicario foraneo presso la Diocesi di Gela, Esorcista, Missionario pontificio della Misericordia, noto per le proprie catechesi su Radio Maria e per la quotidiana presenza su TVSat2000. Arianna Fracasso, vincitrice del Premio Lucio Dalla 2022, è stata anche Cantore Solista nell'Opera Macbeth di G. VERDI , diretta dal Maestro Riccardo Muti, nel Teatro del “Maggio Musicale Fiorentino” di Firenze.

Simone Ferro di Palermo, in arte Nemo con la sua canzone “Se Oggi” fa parte della colonna sonora del film “Tempo di amare”, che tratta la piaga della violenza sulle donne, di cui la protagonista è l’attrice Daniela Fazzolari, la cui produzione è di Fabio Oddo.

Padre Luca Arzenton, con Shout Koinonia, è un sacerdote e musicista della Koinonia, che ha composto e realizzato diverse composizioni di canti di lode, musica di evangelizzazione e musica liturgica.

La senatrice Cinzia Leone della XVIII legislatura, vicepresidente della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, oltre al suo impegno parlamentare per la prevenzione e contrasto alla violenza di genere, è ideatrice e promotrice di molti dibattiti ed eventi nazionali per aiutare le donne vittime di violenza, tra cui il tour “Le voci della differenza” e il tour “Da donna”. Le sue battaglie politiche sono rivolte anche a migliorare le condizioni delle carceri in Italia.