Festival di Sanremo 2023 ed eventi a Santa Tecla: per un mese chiusa la strada di fronte al forte

Chiusura al traffico e relativo divieto di sosta, sulla carreggiata a mare di corso Nazario Sauro (in direzione Levante di fronte al forte di Santa Tecla) nel periodo del Festival di Sanremo. La chiusura è prevista tra la rotonda di fronte a Pian di Nave e quella del molo sul porto vecchio.

Queste le disposizioni emesse dal Comandante della Polizia Municipale della città dei fiori, in relazione alla richiesta di Rai Pubblicità, che si occuperà di una serie di mostre e manifestazioni all’interno dell’ex carcere matuziano.

Da lunedì prossimo, per consentire gli allestimenti, e fino al 20 febbraio, l’area sarà riservata all’occupazione del suolo stradale, dai mezzi tecnici e aziendali, che serviranno per il supporto alle mostre e per le trasmissioni previste dall’ente di Stato.