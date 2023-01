Sanremo: nell'orto della scuola Montessori una seconda vita per gli abeti del concorso 'Alberi in rosso oro'

L'iniziativa si inserisce all'interno di un discorso di promozione della sensibilità ambientale portato avanti dall'assessore Tonegutti. Nei giorni scorsi, la rappresentante dell'amministrazione comunale ha tenuto la prima di diverse lezioni per promuovere la conoscenza e l'attenzione verso il verde pubblico e l'ambiente. "È un progetto importante - commenta l'assessore Tonegutti - La sensibilità ambientale va promossa a tutte le età e in particolare è importante insegnarla ai bambini. Con iniziative come quella odierna educhiamo le nuove generazioni all’amore per la natura e le rendiamo partecipi di quanto sia importante conoscere il patrimonio ambientale ed il verde intorno a noi, in modo che un giorno siano adulti più consapevoli dell'importanza che ha l'ambiente e di come sia necessario tutelarlo. Prossimamente con il coinvolgimento di Amaie Energia, è nostra intenzione promuovere veri e propri cicli di lezioni nelle scuole dove si parlerà di sensibilità ambientale e delle pratiche necessarie per rispettare l'ambiente".