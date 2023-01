Sanremo: il concorso “Alberi in Rosso Oro” di Confesercenti premia i commercianti di via Debenedetti e tende la mano al Centro Aiuto alla Vita (foto)

Si è chiuso con la premiazione al Mercato Annonario il concorso “Alberi in Rosso Oro” ideato da Confesercenti per coinvolgere i negozianti di via Debenedetti.

L’associazione ha donato piccoli alberi da decorare a piacimento per le feste di Natale, addobbi ai quali cittadini e vacanzieri hanno potuto dare i loro voti via social e sul sito di Confesercenti.

Questa mattina sono stati premiati i tre commercianti più creativi, cerimonia alla quale ha preso parte anche l’assessore al Verde Pubblico Sara Tonegutti insieme ai consiglieri Ethel Moreno e Umberto Bellini.

I negozianti vincitori hanno poi deciso di donare i prodotti oleari in premio al Centro Aiuto alla Vita di Sanremo e Taggia. Inoltre gli alberi forniti da Confesercenti saranno affidati all’Ufficio Giardini per essere poi piantati in città.