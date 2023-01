Sanremo: dopo 33 anni di attesa i residenti della Croce della Parà fanno festa, conclusi i lavori (Foto e Video)

Una storia che dura da 33 anni e che ha radici profonde nei residenti della zona, che attendono la strada da molto tempo. Stiamo parlando della strada tra Verezzo e la Croce della Parà, dove i residenti (che sono aumentati nel tempo) costretti a viaggiare su uno sterrato pericoloso e dove, in estate, è normale vedere incendi che hanno visto in alcuni casi anche grossi pericoli per ci vive.

L’attuale Amministrazione aveva promesso la soluzione del problema e, anche se con un po’ di ritardo dovuto ai soliti intoppi da cantiere, oggi è arrivata la tanto attesa inaugurazione. Il costo dei lavori, con il ribasso del 7,5% sull’offerta iniziale, è stato di 217mila euro e oggi, finalmente, Sindaco e residenti hanno potuto festeggiare.

La consegna dei lavori era prevista per il 7 giugno scorso ma, come detto, alcuni intoppi per la posa dei tubi della fognatura, per le pompe di sollevamento delle acque reflue e l’illuminazione, hanno allungato i tempi. Non sono mancate le proteste anche durante i lavori, ma da oggi i residenti potranno finalmente viaggiare su una strada ‘vera’.