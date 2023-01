Operativa la nuova delegazione di Santo Stefano di Ape Confedilizia della Provincia di Imperia

È operativa in Via Aurelia Levante, 3 a Santo Stefano al Mare, la nuova delegazione di Ape Confedilizia della Provincia di Imperia.

Confedilizia è l’associazione di tutela della proprietà edilizia, presente e radicata su tutto il territorio nazionale. Da oltre 130 anni Confedilizia è il punto di riferimento certo per tutti i proprietari di immobiliari, rappresenta milioni di cittadini italiani dai piccoli proprietari e locatori sino ai grandi investitori immobiliari.

La nuova delegazione di Santo Stefano, operativa anche per Riva Ligure, offre servizi operativi, quali l’attestazione dei contratti 3+2 a canone concordato, di assistenza su tutte le problematiche riguardanti gli immobili e mette a disposizione professionisti, esperti che conoscono da vicino il territorio in cui operano e che, anche per questo, possono offrire consulenze e servizi mirati.

Conclude l’Avvocato Francesca Saglietto, responsabile e coordinatrice della delegazione: “Sono molto contenta dell’incarico, ringrazio il presidente Regionale l’Avv. Paolo Prato, che mi ha fatto appassionare alla Confedilizia. Un altro sentito ringraziamento, va al direttivo della Provincia di Imperia, che mi supporterà in questa nuova attività”.