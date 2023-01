Imperia, contributi dal Comune per la sterilizzazione dei gatti delle colonie feline

L’Amministrazione Comunale di Imperia dà il via a una campagna di sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline registrate nel territorio cittadino, al fine di tenere sotto controllo le nascite di cucciolate indesiderate e prevenire i fenomeni dell’abbandono e del randagismo. La campagna è rivolta ai referenti di colonie feline registrate tramite il Comune di Imperia all’Asl 1.

Sarà possibile presentare istanza di sterilizzazione anche per più gatti della stessa Colonia, indicando un ordine di preferenza. Le domande saranno accolte per la prima preferenza espressa fino ad esaurimento dei fondi stanziati (circa 5 mila euro), e in caso di residui sarà possibile procedere alla sterilizzazione delle ulteriori preferenze, secondo l’ordine della graduatoria che verrà formulata.

Le istanze dovranno essere presentate entro le 12 del 10 febbraio prossimo, attraverso una delle seguenti modalità:

• a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.imperia.it;

• mediante consegna a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Imperia, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30 e, il lunedì ed il giovedì, anche dalle 15 alle 16.30.

Gli interessati potranno reperire tutte le informazioni riguardanti l’iniziativa chiamando il numero 0183/701330 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 o inviando una mail a andrea.molli@comune.imperia.it.

“Insieme al sindaco Claudio Scajola - commenta l’assessore all’Ambiente, Laura Gandolfo - abbiamo approfondito alcune problematiche relative alle colonie feline. Ascoltando diversi volontari che si occupano dei gatti sul territorio, abbiamo convenuto che il problema della riproduzione incontrollata sia il più urgente da affrontare. Esperienze precedenti sulla sterilizzazione ci hanno fornito dati incoraggianti, alla luce dei quali abbiamo deciso di dedicare un piccolo aiuto economico a favore dei referenti delle colonie feline, che serva a sensibilizzare gli amanti degli animali sulla necessità di cure responsabili”.