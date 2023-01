Sanremo: da domenica al Mamely via al Super Karaoke targato Alex Penna

Domenica al Mamely di via Gioberti 37, a Sanremo, torna l'appuntamento con il Super Karaoke animato da Alex Penna direttore artistico e Presidente dell'Associazione Viva Armea. Dalle 19.30 fino a mezzanotte ci si potrà esibire sulle più belle canzoni italiane e internazionali con un impianto audio e luci da jam session nonche' con 7 mega schermi a disposizione del pubblico per intonare i brani.

L'evento segue il successo del Cantainverno 2022 che ha visto al Mamely tantissimo pubblico. "Giovanni Di Francesco con i figli Fabio e Simone hanno deciso di proporre già da questa domenica, uno speciale Menu Gourmet con un tris di primi e secondi a scelta a base di carne pesce o vegetariano estrapolato dal menu' alla carta, per far conoscere le prelibatezze della casa" - sottolinea Penna.



"Inoltre, da domenica 22 gennaio partiranno i provini per poter esibirsi al Festival Story, rassegna canora che si svolgerà martedì 7 e mercoledì 8 febbraio, dalle 18 alle 21, in diretta tv come evento collaterale al Festival di Sanremo, per info contattare il 380 70 98 908, sarete ricontattati per esibirsi al provino di pre selezione" - conclude Penna.