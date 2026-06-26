"Appuntamento al Belvedere" di Gabriella Ledda Spada protagonista alla Libreria Amicolibro di Bordighera

Appuntamento con la narrativa oggi pomeriggio, alle 17.30, alla Libreria Amicolibro di Bordighera, dove sarà presentato il libro Appuntamento al Belvedere di Gabriella Ledda Spada, pubblicato da Bastogi Libri Editore.

Nel corso dell'incontro l'autrice dialogherà con Alberto Guglielmi Manzoni della Fondazione Pellicano, offrendo al pubblico l'occasione di approfondire i temi del romanzo.

Il libro racconta la storia di Alberto, voce narrante del romanzo, la cui passione per il mare e l'insicurezza dovuta a un lavoro precario lo spingono a cercare lontano dal paese di nascita una prospettiva capace di dare senso e felicità a un futuro che gli appare mediocre. Un incontro destinato a segnare la sua vita lo condurrà però a scoprire il suo vero sé, aprendogli gli occhi sulla bellezza che si trova molto più vicina di quanto avesse immaginato.

Gabriella Ledda Spada è giornalista e scrittrice. Ha collaborato con Qui Touring e con autorevoli testate, tra cui il Corriere della Sera, dove, nelle pagine di Cultura e Tempo Libero, si è occupata di arte, antiquariato e ha realizzato interviste a scrittori e poeti. La sua passione per la natura, l'ambiente e la bellezza l'ha portata inoltre a collaborare con la rivista Ville e giardini. Ha esordito nel 2017 con il romanzo Brando, seguito nel 2021 da La sciarpa di Delfino.