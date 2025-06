Sanremo: il sogno di lavorare al Casinò, domani pomeriggio la carica dei 222 per il via al concorso al Palafiori

L'appeal del Casinò funziona ancora, malgrado i suoi 120 anni di vita (e storia): non soltanto per l'eterna sfida alla dea bendata, come testimoniano gli incassi tornati a livelli importanti, ma anche nella ricerca di un posto di lavoro sicuro. Non nelle sale da gioco, obiettivo meno ambito rispetto al passato (tra contratti “depotenziati” e quota mance fortemente ridimensionata ai tavoli verdi), bensì negli uffici. Lo rivela la massiccia partecipazione al concorso destinato a formare una graduatoria dalla quale attingere per colmare le lacune nel settore degli amministrativi: 222 candidature ricevute. Tanto che, per effettuare una preselezione, si è reso necessario noleggiare una sala del Palafiori, la Ninfea.

L'appuntamento è fissato per domani (venerdì 27) alle 14, quando avranno inizio le operazioni di registrazione degli aspiranti dipendenti. La gestione del concorso è affidata all'agenzia friulana RUN4JOB Srl, specializzata nella ricerca e selezione del personale. In pratica, si procederà a una scrematura per ridurre i candidati a una cinquantina, da sottoporre poi ai test che consentiranno di formare la graduatoria dalla quale pescare, di volta in volta, per rimpiazzare figure mancanti negli uffici del Casinò.

Le carenze attuali interessano, in particolare, i settori economato, manifestazioni e cassa generale. Giuseppe (Pino) Di Meco, neo presidente e ad della società di gestione, ha sottolineato che le assunzioni sono funzionali a sostenere il lavoro amministrativo necessario per garantire i livelli di operatività raggiunti e sostenere gli obiettivi industriali, soprattutto gli interventi strutturali prospettati per consolidare e (nel contempo) rafforzare il posizionamento dell'azienda nel “mercato” del gioco.