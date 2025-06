L’estate accelera: in arrivo caldo intenso e notti afose già dal weekend, picchi delle massime oltre i 30 gradi

Temperature massime intorno ai 35 gradi già a partire dal weekend: come ormai accade spesso negli ultimi anni, anche questa volta l'estate arriva a tutta velocità, con l'innalzamento repentino delle temperature che porteranno le linee di mercurio dei termometri a livelli elevati già negli ultimi giorni di giugno.

Dare valori precisi è ancora prematuro, ma secondo quanto riportato dall'Arpal, già a partire dal fine settimana e per l'inizio della prossima (andando quindi a sfociare in luglio) si prevedono picchi di massima oltre i 30 gradi, a cui si aggiunge anche un aumento delle minime significativo. Questo a causa dell'anticiclone africano che interesserà nei prossimi giorni Francia e Spagna, con ripercussioni anche nel nord Italia, senza lasciare indietro neanche la provincia di Imperia.

"Da venerdì si prevede un sensibile aumento termico - confermano dall'Arpal - quantificare in maniera precisa è forse ancora prematuro, ma sicuramente andreo nettamente sopra quelle che stiamo vedendo in questi giorni. Vedremo anche notti più calde e afose, anche considerando che le giornate sono ancora abbastanza lunghe (il solstizio d'estate è stato il 21 giugno, quindi appena quattro giorni fa, ndr) e avendo notti più corte si dispone anche di meno tempo per raffreddare l'aria".

Questo aumento termico ovviamente non risparmierà l'imperiese, che anzi probabilmente essendo area di confine (e quindi maggiormente vicina al punto di consolidamento dell'anticiclone) dovrebbe essere la prima area in cui si verificherà questo fenomeno. E non ci saranno precipitazioni ad alleviare le giornate, salvo qualche sporadico fenomeno nelle aree montane.

Questo il quadro fino all'inizio della prossima settimana, durante la quale, secondo le prime previsioni, l'anticiclone dovrebbe parzialmente attenuarsi riportando le temperature a valori più in linea con il momento dell'anno, ma si tratta ancora di una situazione sotto monitoraggio, che potrebbe evolversi nei prossimi giorni. Quel che è certo è che anche stavolta l'estate ha fretta di arrivare alle nostre porte, con tutti i pro e i contro del caso.