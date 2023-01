Perinaldo: aperta la prima edizione del concorso 'Racconti inediti', vincerà il miglior giallo

Nasce il Premio letterario “Racconti Inediti – Dalle antiche pietre misteri, sapori e profumi del Giallo”. Si tratta di una iniziativa della associazione Esprit, con il patrocinio del Comune di Perinaldo e in collaborazione con la rivista Writers Magazine Italia. Il concorso internazionale premierà il miglior racconto giallo inedito.



“Il concorso è aperto a tutti e possono partecipare solo racconti inediti, che non siano mai stati pubblicati, neppure sul web. La lunghezza massima dei racconti deve essere di 8 cartelle (16.000 battute spazi vuoti compresi). Ogni autore può partecipare con quante opere desidera. La partecipazione è gratuita. I racconti dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2023 via mail in formato .doc .rtf inserendo nel file del racconto titolo, nome e cognome dell’autore, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, email e breve biografia” - spiegano gli organizzatori.



“Ai racconti di ambientazione storica, contenenti riferimenti al gusto e al cibo, alla tradizione enogastronomica e scientifica di Perinaldo, all’Osservatorio e alle grandi personalità che hanno lasciato un segno indelebile nel territorio e a livello internazionale: ad esempio Gian Domenico Cassini, verrà attribuito dalla giuria un punteggio aggiuntivo. Il racconto vincitore verrà pubblicato in un fascicolo della rivista Writers Magazine Italia. I giudizi delle giurie sono insindacabili. I racconti pervenuti non saranno restituiti e non sarà possibile richiedere valutazioni della propria opera. Gli autori concedono gratuitamente i diritti di pubblicazione anche in via non esclusiva, fatta eccezione per la prima uscita”.



“Nel sottolineare come questo premio esprima le tante anime del nostro Comune, dove brillano le tipicità legate alla terra ma soprattutto i Grandi personaggi come Gian Domenico Cassini che hanno portato il nome del nostro territorio nel mondo, saluto la nostra collaborazione con l’associazione Esprit. Condividiamo l’anelito ad una cultura che sia spirito del quotidiano e che esalti la bellezza che ci circonda” - ha detto Francesco Guglielmi, sindaco di Perinaldo.