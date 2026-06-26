"Bordighera un paese di sapori", aperto il sipario sulla nona edizione

Successo per la prima serata di “Bordighera un Paese di Sapori” , Buon cibo, ottima compagnia e una splendida atmosfera hanno reso la serata speciale. "Bordighera Un Paese di Sapori" è divenuto uno degli eventi promozionali più importanti e attesi del comprensorio della Riviera dei Fiori.

I ristoranti aderenti all’iniziativa ,hanno collaborato alla realizzazione di menù, capaci di evocare e proporre la più rappresentativa tipicità della cucina del territorio e non solo. L'ottima affluenza ha dimostrato che la formula di fare rete tra i diversi protagonisti della manifestazione rappresenta un approccio vincente.

Un segnale che la manifestazione piace non solo ai bordigotti ma anche ai tanti visitatori delle città vicine che hanno partecipato per degustare le eccellenze gastronomiche proposte.

Ottimo successo anche presso lo stand “Slow Food Val Nervia e Otto Luoghi”in Piazza Giacomo Viale , dove si sono svolti incontri culturali, con la presentazione del libro di Enzo Ferrari “Il profumo è nell'aria” e la presentazione di alcuni prodotti di presidio.

Questa sera appuntamento alle ore 18 sempre presso lo stand Slow Food , con “I Libri di Libereso Guglielmi , nel racconto dei suoi figli “.

Questa sera ad animare Piazza del Popolo sarà presente Disco Amor & P.ero (west disconnect).

"Un ringraziamento speciale ai ristoranti protagonisti dell’evento , un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Bordighera , al Comando di Polizia Municipale, alla Teknoservice, alla Protezione civile di Bordighera, allo staff della Cooperativa Coseva , a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte, e naturalmente al pubblico intervenuto", dichiarano dall'organizzazione.