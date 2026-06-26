Sanremo, tutto pronto per il ciclo di iniziative "America latina e Liguria tra Premi Nobel e Teatri"

Lunedì 29 giugno alle ore 16:30 si svolgerà presso la Villa Nobel di Sanremo il primo evento del ciclo di iniziative America latina e Liguria tra Premi Nobel e Teatri.

Fondazione Casa America ETS rilancia in Liguria due iniziative culturali dell’Organizzazione Internazionale Italo – Latino Americana (IILA): Le vie del Nobel, dedicata ai vincitori latinoamericani del Premio Nobel per la Letteratura, e la mostra Vissi d’arte. Italia nei teatri dell’America Latina, realizzata in collaborazione con il MAECI, che valorizza il contributo italiano nella realizzazione di numerosi teatri in America latina. Per l’evento introduttivo è stata scelta Villa Nobel, gentilmente concessa dalla Provincia di Imperia, simbolo della collaborazione culturale tra Italia, Europa e America latina.

Dopo il saluto istituzionale di Claudio Scajola, Presidente della Provincia di Imperia, interverranno Claudia Barattini, Segretaria culturale dell’IILA, e Marco Cipolloni, ordinario di Lingua spagnola presso l’Università La Sapienza di Roma. Le conclusioni saranno affidate a Roberto Speciale, Presidente di Fondazione Casa America ETS. L’incontro sarà moderato da Carlotta Gualco, Direttrice della Fondazione.

L’ingresso è gratuito.