Sanremo: arriva il quarto operaio per il pronto intervento del Comune, saliranno a due le squadre per i piccoli lavori

Grazie all’inserimento di un quarto operaio saliranno a due le squadre di pronto intervento, fortemente volute dal Sindaco di Sanremo Alessandro Mager.

E’ stato lo stesso primo cittadino, nel corso della puntata speciale de ‘L’intervista’ curata da Gianni Micaletto, ad annunciarlo. Da alcuni mesi, infatti, è tornata nella pianta organica del Comune, una squadra di operai per i piccoli ma fondamentali lavori di manutenzione. Il team svolge lavori in tempi celeri su piccoli problemi, fornendo quindi anche risposte concrete e veloci alle giunte da parte della cittadinanza.

Nel corso degli ultimi mesi palazzo Bellevue è riuscito anche a fornire un Piaggio Porter per la squadra. Il furgone è stato acquistato dal Comune grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Regione, per oltre 27mila euro. Ora arriverà un quarto elemento, grazie al quale le squadre verranno divise, con due operai ciascuna, per garantire un maggior numero di interventi.