Controllori della Riviera Trasporti e agenti di un istituto privato: serie di multe ai 'portoghesi' sui bus (Foto)

Sono diverse le sanzioni che i controlli della Riviera Trasporti, coadiuvati dagli agenti di un istituto privato, vengono elevate nelle ultime settimane contro i passeggeri sprovvisti di biglietto. Dal primo aprile i passeggeri che viaggiano senza tagliando sui mezzi pubblici di tutta la provincia stanno vivendo un periodo di controlli più rigorosi. Un team di controllori, affiancato dagli agenti di un istituto privato, sta infatti effettuando verifiche mirate per garantire il rispetto delle regole e la corretta fruizione del servizio.

Durante queste operazioni, sono stati identificati numerosi passeggeri sprovvisti di biglietto. La conseguenza? Molti di loro sono stati fatti scendere dai mezzi e sanzionati, in modo da sensibilizzare l’utenza sull’importanza di rispettare le norme di viaggio. Le immagini che proponiamo si riferiscono proprio a questa attività a Taggia, mostrando alcuni momenti delle verifiche e le situazioni più significative. È un segnale chiaro che le autorità stanno intensificando i controlli per garantire un servizio più equo e sostenibile per tutti.

Se viaggiate sui mezzi pubblici, ricordate di avere sempre il biglietto valido: così eviterete inconvenienti e contribuirete a mantenere un sistema efficiente e rispettoso per tutti i cittadini.