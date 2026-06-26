Sanremo, sulla terrazza dell’Hotel Nazionale l’incontro dedicato a Peyton Place

Si è svolto ieri, sulla terrazza dell’Hotel Nazionale di Sanremo, il nuovo incontro di "Libra Book Club" il gruppo di lettura al femminile che ogni mese riunisce lettrici appassionate per confrontarsi intorno a un libro scelto insieme.

Nonostante il caldo, il gruppo era presente e partecipe per discutere il libro del mese di giugno: Peyton Place di Grace Metalious, romanzo corale e ancora oggi sorprendentemente attuale.

Per questa occasione, Libra Book Club ha preso parte al gruppo di lettura condiviso organizzato da Blackie Edizioni, un’iniziativa che ha permesso a lettrici e lettori di tutta Italia di leggere e confrontarsi sullo stesso testo. Un’esperienza che ha reso la lettura ancora più significativa, creando idealmente un dialogo diffuso tra gruppi, territori e sensibilità diverse.

Durante l’incontro, le partecipanti si sono addentrate in profondità nei temi del romanzo, confrontandosi sui personaggi, sulle figure femminili, sul ruolo delle madri e sui legami familiari. Al centro della discussione anche la ferita più profonda che attraversa Peyton Place: quella che si nasconde dietro la facciata rispettabile di una comunità solo apparentemente ordinata.

Il dialogo si è poi aperto a temi di grande attualità, come aborto, senso di colpa, salute mentale, violenza domestica, omertà ed egoismo, confermando quanto il romanzo di Grace Metalious, pur appartenendo a un’altra epoca, continui a parlare con forza anche al presente.

Come sempre accade negli incontri di Libra Book Club, la conversazione letteraria si è intrecciata a momenti di condivisione, leggerezza e convivialità. Ad accompagnare il pomeriggio è stato il buffet offerto da Patrizia del ristorante Ittiturismo di Sanremo che ha contribuito a rendere l’incontro ancora più speciale.

Un ringraziamento va anche a Blackie Edizioni per aver coinvolto Libra Book Club in questa esperienza di lettura condivisa e per aver offerto alle lettrici una borsa di tela e un libro.

Tra i momenti più suggestivi dell’incontro, anche il collegamento proposto da Alessia Cravero con le poesie di "Spoon River" e con una canzone di Fabrizio De André ispirata proprio a quel testo, a conferma di come i libri sappiano aprire strade inattese tra letteratura, musica e memoria.

Libra Book Club dà appuntamento al prossimo incontro e ringrazia tutte le lettrici che, mese dopo mese, contribuiscono a creare uno spazio di confronto, ascolto e condivisione intorno ai libri.

Libra Book Club è un' iniziativa culturale completamente gratuita dell' associazione Talea a cura di Carlotta De Melas, Alessia Cravero, Noemi D"Amore ed Elena D'Anca.