Festival di Sanremo 2023: i 300 biglietti in vendita on line esauriti in pochi minuti

Cresce la ‘febbre’ per il Festival di Sanremo e i biglietti sono già finiti. In pochi minuti, con le prenotazioni on line, si sono volatilizzati i tagliandi per assistere alla kermesse canora matuziana, tenuto anche conto della decisa riduzione dei posti in platea, per ragioni di palcoscenico, sempre più avveniristico.

Senza dimenticare il problema dei biglietti per gli hotel sanremesi, che potranno contare su un totale di poco più di 300 tagliandi, da oggi chi vorrà un tagliando per entrare all’Ariston dovrà contare solo sull’amico dell’amico oppure dovrà rivolgersi a chi ha comprato il carnet completo per le 5 serate e vorrà cederne una o più.

Al netto dell'espansione del palco, per la 73ª edizione del Festival, l’Ariston avrà una capienza di 1.100 persone. Il 55% dei biglietti sono andati al Comune e il restante 45% alla Rai che li distribuirà anche ai vari ospiti televisivi della rassegna. In vendita ce ne erano poco più di 300 e sono già stati venduti.