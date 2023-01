Bordighera: rassegna "Inverno Musicale", domenica al Palazzo del Parco la Sinfonica cittadina

Il calendario degli eventi di Bordighera prosegue con un nuovo appuntamento del XXXVII Inverno Musicale. Domenica 22 gennaio alle 16, presso il Teatro del Palazzo del Parco, l’Orchestra Sinfonica della Città di Bordighera, diretta dal maestro Massimo Dal Prà, eseguirà il concerto “Gli autori del classicismo”; in programma l’Ouverture in Re Maggiore Hob.la:4 di Joseph Haydn, l’Ouverture da “Così fan tutte” di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n. 8 in Fa Maggiore Op. 93 di Ludwig van Beethoven.

“L’Inverno Musicale, giunto alla XXXVII edizione, conferma l’affinità di Bordighera per lo spettacolo di qualità e valore, vocazione che abbiamo voluto rafforzare con le scelte compiute negli ultimi anni - commentano dell’amministrazione - Siamo orgogliosi che l’Orchestra porti con sé il nome della nostra città e per questo desideriamo ringraziare il maestro Dal Prà, anima di questo ensemble di grande talento e versatilità, apprezzatissimo dal pubblico.”

"Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio I.A.T. in via Vittorio Emanuele II 172, presso i giardini del Palazzo del Parco (tel. 0184 262882; iat@bordighera.it), secondo i seguenti orari: da lunedì al sabato, il mattino dalle 10 alle 13 ed il pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30; il mercoledì, dalle 14.30 alle 17.30; la domenica chiuso" - ricordano dal Comune.​