Badalucco: addio a Giovanni Orengo, domani il funerale del 77enne molto conosciuto in valle Argentina

Badalucco piange la scomparsa di Giovanni Orengo. Il 77enne è morto in seguito ad un malore nella propria abitazione. Era molto conosciuto in valle Argentina, aveva un'attività di trasporto merci con un camion. Persona colta e appassionato di politica, era il più anziano di tre fratelli, Pio e Ivo, nonché zio del sindaco Matteo Orengo.

In queste ore anche sulle bacheche dei social network si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio per Giovanni Orengo e la sua famiglia. Una testimonianza di quanto fosse apprezzato dalla comunità. Il funerale si terrà domani, mercoledì 18 gennaio, alle 15, presso la chiesa parrocchiale di Badalucco.



Alla famiglia Orengo le condoglianze della redazione e del gruppo editoriale More News.