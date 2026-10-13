Ventimiglia, arrestato alla stazione un ricercato per droga: deve scontare oltre tre anni di carcere

Un controllo di sicurezza alla stazione ferroviaria di Ventimiglia si è concluso con l'arresto di un uomo ricercato, destinatario di un ordine definitivo di carcerazione per reati legati allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti. L'intervento è stato effettuato nel pomeriggio di domenica 4 ottobre dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Ventimiglia, con il supporto dei militari dell'Esercito Italiano impegnati nell'operazione "Strade Sicure". L'attività rientra nei quotidiani servizi di vigilanza e monitoraggio dello scalo ferroviario, finalizzati a garantire la sicurezza dei viaggiatori e a individuare eventuali situazioni irregolari.

Il cittadino straniero è stato individuato al binario 7, mentre tentava di salire a bordo dell'Intercity 635 diretto a Milano, peraltro sprovvisto del biglietto. La successiva identificazione negli uffici di Polizia ha permesso agli operatori di accertare la presenza di un provvedimento giudiziario a suo carico. Dagli approfondimenti è infatti emerso che era stato disposto il ripristino dell'ordine di esecuzione della carcerazione, in seguito alla revoca della sospensione precedentemente concessa.

Il provvedimento era stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo e riguardava una condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti. L'uomo deve ancora scontare una pena residua di 3 anni e 14 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 3.400 euro. Una volta completate le formalità di rito, il ricercato è stato arrestato e trasferito alla Casa di reclusione di Sanremo, dove dovrà espiare la pena residua.

L'operazione conferma il ruolo dei controlli della Polfer nello scalo ferroviario di Ventimiglia, snodo importante per i collegamenti tra Italia e Francia, e la collaborazione con i militari dell'Esercito nell'ambito dell'iniziativa "Strade Sicure". Un'attività che consente di verificare le posizioni delle persone controllate e dare esecuzione ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria.