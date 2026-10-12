Molini di Triora piange Iolanda Negro, per tutti Giovanna: una vita dedicata al paese, alle chiese e ai bambini

Molini di Triora piange la scomparsa di Iolanda Negro, da tutti conosciuta come Giovanna, venuta a mancare nella serata di ieri. Una figura profondamente legata alla comunità, che per tanti anni ha rappresentato un punto di riferimento per il paese, distinguendosi per la sua dedizione alle chiese, alla scuola dell'infanzia e alla vita amministrativa. A nome del sindaco Manuela Sasso e di tutta l'Amministrazione comunale, il presidente del Consiglio comunale Gianluca Ozenda ha voluto esprimere le più sentite condoglianze ai familiari, ricordando il prezioso contributo offerto da Giovanna alla comunità di Molini di Triora.

“Giovanna era la colonna del paese di Molini”, è il ricordo affidato alle parole di Ozenda, che ne sottolinea l'instancabile impegno come custode delle chiese e la costante presenza nell'organizzazione delle feste religiose. Una passione vissuta con attenzione e profonda devozione, che l'aveva portata a seguire da vicino anche i lavori di restauro della chiesa della Madonna della Montà. Dopo il recupero degli affreschi, Giovanna aveva studiato con cura i particolari dei dipinti, diventando una preziosa accompagnatrice per i visitatori, ai quali offriva spiegazioni approfondite sulla storia e sulle opere custodite nell'edificio religioso.

Altrettanto forte era il suo legame con San Giovanni Lantrua e con la chiesa parrocchiale di Molini, luoghi ai quali aveva dedicato tempo, energie e una sincera devozione. Il suo impegno non si limitava però alla dimensione religiosa: Giovanna era una presenza attiva in diversi ambiti della vita del paese, sempre pronta a dare una mano e a mettere a disposizione la propria esperienza. Un'attività portata avanti con la stessa meticolosità che la contraddistingueva nella cura delle chiese, con l'obiettivo di preservare le tradizioni e mantenere vivi i luoghi più significativi della comunità.

Per moltissimi anni Iolanda Negro è stata anche presidente della Fondazione Asilo Infantile Antonio Caldani, l'ente che gestiva la scuola dell'infanzia. Un incarico svolto con grande senso di responsabilità e attenzione verso i bambini e le loro famiglie. Ozenda, che l'ha affiancata direttamente in questo compito, ricorda di averne potuto apprezzare la professionalità e la sensibilità nell'affrontare le esigenze dei più piccoli. Anche in questo caso, la sua presenza era costante: Giovanna seguiva da vicino il funzionamento della struttura, verificando che tutto fosse in ordine e che ogni aspetto dell'attività scolastica procedesse nel migliore dei modi.

Il suo contributo alla vita pubblica di Molini di Triora era passato anche attraverso l'esperienza amministrativa. Per una legislatura aveva ricoperto il ruolo di assessore comunale, dimostrando attenzione alle necessità del capoluogo e delle diverse frazioni. Un impegno accompagnato dalla disponibilità a proporre idee e suggerimenti, sempre con uno sguardo rivolto ai bisogni concreti dei residenti. La sua conoscenza del territorio e delle persone, unita a un carattere deciso e alla volontà di vedere le cose funzionare, ne avevano fatto una presenza ascoltata e rispettata.

Nel messaggio di cordoglio, il presidente del Consiglio comunale restituisce infine il ritratto di una donna che non faceva mancare il proprio contributo, senza risparmiarsi quando riteneva necessario intervenire. “Ci mancherà la sua presenza, i suoi consigli e anche i suoi rimproveri, sempre precisi e mirati al bene del paese”, conclude Ozenda, riassumendo in poche parole il legame tra Giovanna e la comunità. Un ricordo che si accompagna al cordoglio del sindaco Manuela Sasso, dell'Amministrazione comunale e di quanti, nel corso degli anni, hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarne l'impegno. Con la sua scomparsa, Molini di Triora perde una figura che ha dedicato una parte importante della propria vita al servizio del paese e dei suoi abitanti.