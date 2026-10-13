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Cronaca | 13 ottobre 2026, 10:21

Camporosso, incidente in corso della Repubblica: scattano i soccorsi

Sul posto ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia al Mare e carabinieri

Camporosso, incidente in corso della Repubblica: scattano i soccorsi

Mobilitazioni di soccorsi, questa mattina, per un incidente stradale verificatosi in corso della Repubblica a Camporosso che sembra aver coinvolto un'auto.

Sul posto sono giunti un'ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia al Mare e i carabinieri.

Un ferito, sembrerebbe un uomo sui trent'anni che pare abbia riportato ferite agli arti, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera. A causa dell'incidente, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, si sono creati rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.

Elisa Colli

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