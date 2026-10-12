Sanremo, incidente in via Pietro Agosti: scooter coinvolto, due persone ferite e soccorse sul posto (Foto)

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 ottobre, in via Pietro Agosti a Sanremo, dove si è verificato un sinistro che ha coinvolto uno scooter con due persone a bordo. L'allarme è scattato alle 15.25, facendo intervenire i soccorsi per prestare assistenza ai coinvolti. Secondo le prime informazioni disponibili, ad avere la peggio sarebbero state proprio le due persone che viaggiavano sul mezzo a due ruote. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione e dovrà essere chiarita dagli agenti della Polizia Municipale, impegnati negli accertamenti per comprendere come si siano svolti i fatti.

Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso di base, inviati rispettivamente dalla Pubblica Assistenza Matuzia Emergenza e da Sanremo Soccorso, oltre a un'automedica. I sanitari hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte direttamente sul luogo dell'incidente. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni dei due occupanti dello scooter né sull'eventuale necessità di un successivo trasferimento in ospedale. Per gli accertamenti relativi al sinistro sono stati allertati anche i Carabinieri di Sanremo. Saranno ora le verifiche delle forze dell'ordine a consentire di ricostruire con maggiore precisione la dinamica e le eventuali responsabilità dell'accaduto.